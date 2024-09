Siemoniak grzmi: Nie pozwolimy, by hieny rozkradały majątek ludzi

Południe i zachód Polski cały czas walczy z wielką wodą. W wielu miejscach sytuacja jest poważniejsza niż podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r. Na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego rząd wprowadził stan klęski żywiołowej, który będzie obowiązywał przez 30 dni.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak wraz z samorządowcami, przedstawicielami spółki Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także funkcjonariuszami Straży Granicznej udali się na most im. Ireny Sendlerowej w Opolu.

Szef MSWiA powiedział, że przez Opole ma przejść fala kulminacyjna. – Dziś koncentrujemy się na tym, aby Odra w dużych miastach, takich jak Opole, Wrocław, które są położone wzdłuż jej biegu, utrzymała się w korycie – podkreślił.

– Mamy kilka godzin do tej kulminacji – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

Służby walczą z szabrownikami

Tomasz Siemoniak przypomniał, że do województw opolskiego i dolnośląskiego zostało skierowanych dodatkowych 500 funkcjonariuszy. – Policja ma działać skutecznie. Nie pozwolimy, by hieny rozkradały majątek ludzi – stwierdził minister.

Polityk potwierdził przypadek szabrownictwa w województwie opolskim. Poinformował również o uruchomieniu rezerw żywności i wody dla potrzebujących.

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyzn okradających stację Orlenu w Kłodzku (woj. dolnośląskie). Na filmie można dostrzec, że do akcji wkroczyła policja, która zatrzymała co najmniej jednego z mężczyzn. "Kierujemy do wsparcia policji żołnierzy wyposażonych w noktowizory i termowizory. Szabrownicy – noc i brak prądu nie będzie już waszym sprzymierzeńcem" – przekazał na platformie X szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

twitter

Wcześniej, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, walkę z szabrownictwem na terenach powodziowych zapowiedział premier Donald Tusk. – Policja i prokuratura będzie działała bezwzględnie, szybko i z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi wobec szabrowników, wobec tych wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać sytuację ludzi, którzy musieli opuścić swoje domostwa – podkreślił szef rządu. – Prokurator generalny zapewnił mnie, że każdy taki przypadek – oczywiście w ramach istniejącego prawa – będzie ścigany bezwzględnie i będzie traktowany jako przestępstwo zasługujące na najwyższą dopuszczalną prawem karę – dodał.

Czytaj też:

Szef MON ostrzega: Wszyscy, którzy się odważą, zostaną surowo ukaraniCzytaj też:

Powódź w Polsce. Burmistrz Głogówka: My już nie apelujemy, my żądamy!