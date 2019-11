Parlament Europejski oficjalnie ogłasza kryzys klimatyczny

"W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Madrycie w dniach 2-13 grudnia, w czwartek Parlament przyjął rezolucję deklarującą kryzys dotyczący klimatu oraz środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej" – czytamy w komunikacie służb prasowych PE.

Rezolucja na temat kryzysu klimatycznego oraz środowiskowego została w czwartek przyjęta 429 głosami "za" do 225 "przeciw", przy 19 wstrzymujących się.

Europosłowie wzywają nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 r. do Europejskiego Zielonego Ładu. Chcą też, aby KE zapewniła pełne dostosowanie wszystkich stosownych wniosków legislacyjnych i budżetowych do celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C.

Zdaniem eurodeputowanych państwa członkowskie Unii powinny co najmniej podwoić składki wpłacane do międzynarodowego Zielonego Funduszu Klimatycznego, a także stopniowo wycofywać wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje na paliwa kopalne do 2020 r.

PE wzywa też Unię do ograniczenia emisji związanych z transportem morskim oraz lotniczym.