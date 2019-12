Niemcy mają kłopoty. Tysiące wydalonych imigrantów wracają

Tysiące przebywających w Niemczech imigrantów ubiegających się o azyl podlegało już wielokrotnie deportacji, lub dobrowolnie opuszczało kraj – informuje "Welt am Sonntag".

Jak dowiedział się dziennik, na dzień 30 października 2019 roku przebywało w Niemczech ponad 28 tys. osób, które ponownie przyjechały tam, by kolejny raz starać się o azyl.

Wśród nich jest 4916 osób, które od 2012 roku już dwukrotnie przyjechały do Niemiec, następnie były deportowane lub wyjechały dobrowolnie, po czym znów przyjechały. Później po raz trzeci wystąpiły z wnioskiem azylowym – alarmuje "Die Welt", powołując się na dane z niemieckiego rządu.

1023 osoby ubiegające się o azyl, podchodzą do tej procedury po raz czwarty, a dla 294 imigrantów - jest to co najmniej piąte podejście. Łącznie dotyczy to 28 283 osób.

Dziennik podkreśla jednak, że jest to niewielki odsetek osób ubiegających się o ochronę. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w latach 2010-2018 przyjechało do Niemiec 1,78 mln migrantów.

CSU proponuje z kolei rozwiązania, które mają uporządkować ten proceder. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapowiedział opracowanie regulacji umożliwiających zatrzymanie w areszcie tych przybyszów, którym zablokowano możliwość powtórnego wjazdu do kraju. Imigranci tacy mieliby przebywać w tym areszcie na czas sprawdzania ponownie złożonego wniosku o azyl.