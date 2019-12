Niemcy: Wielka przedświąteczna amnestia

Amnestia objęła osoby, których wyrok miał się skończyć na przełomie roku. Niektóre kraje związkowe jednoznacznie uzasadniły przedwczesne wypuszczenie więźniów okresem świątecznym. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" opublikował zestawienie opierają się na danych przekazanych przez niemiecki resort sprawiedliwości.

W Kraju Saary na wolność wyszło dziewięć osób. Także landy jak Dolna Saksonia (59 zwolnień), Turyngia (9), Szlezwik-Holsztyn (14), Meklemburgia-Pomorze Przednie (16) oraz Hamburg (35) jako powód podawały święta.

W Badenii-Wirtembergii więzienne mury opuściło "kilkuset osadzonych". Tak w argumentach powoływała się na aspekt psychologiczny. Według przedstawicieli tamtejszego resortu sprawiedliwości, taka decyzja przysłuży się procesowi resocjalizacji.

Brandenburgia udzieliła amnestii 43 osobom. Władze wskazywały na powody praktyczne, czyli "odciążenie personelu więziennego". "Zbiorowa amnestia dotyczy nie tylko chrześcijan, ale ludzi wszystkich wyznań" – przekazały władze. Nadrenia Północna-Westfalia wypuściła 522 osadzonych, Brema 12 osadzonych oraz Nadrenia-Palatynat 123. Saksonia-Anhalt, gdzie na wolność wyszło 22 osób wyjaśniła, że za amnestią nie stoją "żadne szczególne powody religijne lub organizacyjne. Boże Narodzenie to po prostu wyjątkowe święto".

Za to w Bawarii amnestii nie było. "Istnieją inne wystarczające możliwości, by umożliwić osadzonym spędzenie świąt w gronie rodziny" – poinformowały tamtejsze władze. 368 więźniów musi poczekać na odzyskanie wolności lub na urlop do czasu po świętach lub po nowym roku.