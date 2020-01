Jest wspólne oświadczenie Putina i Erdogana ws. konfliktu USA–Iran

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i prezydent Rosji Władimir Putin przekazali, że wymiana ataków doprowadzi do "nowego cyklu niestabilności".

– Wyrażamy nasze zobowiązanie do złagodzenia obecnego napięcia w regionie i wzywamy wszystkie strony do działania w sposób powściągliwy i dyskrecjonalny oraz do priorytetowego traktowania dyplomacji – oświadczyli obaj przywódcy.

Putin i Erdogan wydali oświadczenie po spotkaniu w Stambule, gdzie zainaugurowali rurociąg TurkStream, który przez Turcję doprowadzi rosyjski gaz do południowej Europy.

W nocy z wtorku na środę Iran ostrzelał dwie amerykańskie bazy w Iraku. Była to odpowiedź na zabójstwo przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejamniego. Według Pentagonu w ataku na bazy nikt nie zginął. Natomiast zdaniem irańskiej mediów państwowych zabito 80 amerykańskich żołnierzy, a 200 zostało rannych.