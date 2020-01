Wynalazca, który zabił i poćwiartował dziennikarkę, wziął ślub. Jego wybranką antyputinowska aktywistka

Ceremonia zaślubin miała odbyć się 19 grudnia w więzieniu i trwała dwie godziny. Świat jednak dowiedział się o wszystkim niemal miesiąc później.

Skazany nie ma dostępu do internetu w więzieniu, ale jego profilem w mediach społecznościowych zarządza jego znajomy. To on zaktualizował "status związku" Madsena na "żonaty". 39-letnia Rosjanka potwierdziła w szwedzkich mediach, że to ona została małżonką skazanego za morderstwo wynalazcy.

"Nie jestem zainteresowana zwracaniem uwagi na moją prywatność i nie będę tego komentowała" – stwierdziła ponadto aktywistka. Kobieta żyje w obecnie w Finlandii, gdzie uzyskała azyl polityczny po tym, jak była prześladowana w Rosji za udział w antyputinowskich manifestacjach.

Duński wynalazca Peter Madsen odsiaduje dożywotni wyrok w więzieniu w Herstedvester pod Kopenhagą.

Morderstwo dziennikarki

Kim Wall była szwedzką dziennikarką, która przygotowywała reportaż o Madsenie. Po raz ostatni widziano ją 10 sierpnia 2017 roku, gdy wchodziła na pokład łodzi Duńczyka.

Madsen potwierdził, że na pokładzie jego łodzi podwodnej doszło do wypadku i dlatego Wall zginęła. W swoich pierwszych zeznaniach wynalazca stwierdził, że kobieta miała uderzyć głową o właz.

Rozczłonkowane ciało Szwedki odnaleziono w kilku miejscach u wybrzeży wyspy Amager, w okolicach Kopenhagi. Madsen nigdy nie przyznał się do morderstwa, lecz śledczy wskazują, że czekał on na swoją ofiarę, a na pokładzie jego łodzi miał piłę i śrubokręt, które posłużyły do poćwiartowania ciała Wall.

Przed zbrodnią Madsen miał już poszukiwać kobiet, które zapraszał na wycieczkę jego łodzią podwodną.