Odnaleziono nieznane zdjęcia Iwana Demianiuka. "Mała sensacja"

Iwan Demianiuk (również John Demjanjuk) to ukraiński zbrodniarza wojenny, który był strażnikiem w niemieckich obozach zagłady. Nazywano go "Iwanem groźnym" ze względu na szczególne okrucieństwo wobec więźniów.

Demianiuk po wojnie uciekł do USA. W latach 80. został deportowany do Izraela, gdzie stanął przed sądem, który skazał go na śmierć. Potem został jednak oczyszczony z zarzutów.

W 2009 r. Demianiuk był sądzony w Niemczech. Usłyszał wyrok pięciu lat więzienia za współudział w masowej zagładzie Żydów w obozie w Sobiborze. Zmarł 17 marca 2012 r. w bawarskim domu opieki.

Jak poinformowało w niedzielę berlińskie centrum dokumentacyjne Topografia Terroru, odkryto nowe fotografie pokazujące niemiecki obóz zagłady Sobibór, w którym w latach 1942–1943 zamordowano ok. 170 tys. Żydów. Na co najmniej jednym ze zdjęć widać Demianiuka.

Agencja dpa pisze w tym kontekście o "małej sensacji" i sugeruje, że gdyby fotografie odnalazły się wcześniej, proces zbrodniarza w Monachium mógłby mieć inny przebieg.

Demianiuk zmarł, zanim sąd wyższej instancji zdążył rozpatrzyć apelację złożoną zarówno przez jego obrońców, jak i prokuraturę. W trakcie postępowania Ukrainiec nie przyznał się do służby w Sobiborze.

Nowe zdjęcia Demianiuka odnalazły się w prywatnych zbiorach byłego zastępcy komendanta obozu, Johanna Niemanna.