Rosjanie śledzą w kosmosie amerykańskiego satelitę

Dowódca amerykańskich sił kosmicznych poinformował, że dwa rosyjskie obiekty śledzą satelitę, którego USA używają do szpiegowania innych państw. Może to doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji w kosmosie.

- To nadzwyczajne i niepokojące zachowanie, które może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji - ocenił generał John Raymond, szef amerykańskich sił kosmicznych. - Stany Zjednoczone uważają te ostatnie działania za niepokojące. Nie są one zgodne z zachowaniem odpowiedzialnego narodu - dodał. Dwa rosyjskie obiekty znalazły się w pobliżu satelity USA. Amerykanie wyrazili swoje obawy i przekazali je Moskwie. W listopadzie Rosjanie wystrzelili w kosmos satelitę, który w kosmosie wypuścił kolejny obiekt. - W każdej innej sferze taki ruch byłby odbierany jako potencjalnie zagrażające zachowanie - wskazał gen. Raymond. Rosyjski resort obrony oświadczył w grudniu, że manewr z wystrzeleniem satelitów był eksperymentem i miał służyć ocenie "stanu technicznego" rosyjskich satelitów.