Tragiczne trzęsienie ziemi w Turcji. Nie żyje kilka osób, w tym dzieci

Co najmniej osiem osób, w tym troje dzieci, nie żyje po tym jak we wschodniej Turcji doszło do trzęsienia ziemi. Epicentrum miało miejsce w sąsiednim Iranie. Jak poinformowały tureckie władze, co najmniej 21 osób zostało rannych po zawaleniu się domów.

Trzęsienie o sile 5,7 w skali Richtera miało miejsce w irańskiej wiosce granicznej Habash-e Olya. Media pokazały nagrania, na których widać ratowników szukających w gruzach ludzi i rodziny zaginionych, czekające w śniegu na zewnątrz w Baskale w prowincji Van. „Pod gruzami były dzieci. Myśleliśmy, że słyszeliśmy ich głosy" – mówił lokalny mieszkaniec agencji prasowej Reuters. Poinformował też, że chwilę później ratownicy wydobyli spod gruzów trzy ciała. W ubiegłym miesiącu dwie lawiny w prowincji Van zabiły co najmniej 39 osób, w tym ratowników, podczas gdy w prowincjach Elazig i Malatya zginęło co najmniej 31 osób, a ponad 1600 zostało rannych w potężnym trzęsieniu ziemi.