Dramatyczne informacje z Włoch. To najtragiczniejsza doba od początku pandemii

O rekordowej liczbie zgonów poinformowała wieczorem Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł tym samym do 9134. To najtragiczniejsza doba od początku pandemii. Do tej pory rekordowy był 21 marca, gdy potwierdzono śmierć 793 osób.

Obecnie zakażonych w całym kraju jest ponad 66 tysięcy osób. Od czwartku zanotowany został wzrost o 4400.

Dotąd potwierdzono w Italii 86,5 tysiąca przypadków infekcji.

Dziś dziś szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro przedstawił diagnozę według której Włochy zbliżają się do szczytu zakażeń koronawirusem. Specjaliści przyznają, że niemożliwe jest podanie dokładnej liczby osób z tą infekcją, które nie mają objawów. Według prezesa Instytutu od 20 marca notuje się wyraźne zmniejszenie krzywej zakażeń. – Ale nie jesteśmy jeszcze w fazie spadkowej, tylko w okresie zahamowania wzrostu – zastrzegł Brusaferro.