Szwecja: Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Brakuje środka do narkozy

W Szwecji do piątku odnotowano 9685 przypadków koronawirusa, a liczba zgonów osób zakażonych zwiększyła się w ciągu doby o 77 – do 870. W szpitalach występują braki środka do narkozy.

– Wśród potwierdzonych przypadków zdecydowanie dominuje Sztokholm, tu służba zdrowia jest szczególnie obciążona – przekazała w piątek na konferencji prasowej Karin Tegmark Wisell, szefowa działu mikrobiologii Urzędu Zdrowia Publicznego. Jak poinformowano, obecnie na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 469 pacjentów z koronawirusem, o prawie 100 osób więcej niż przed tygodniem. Przyznano, że występują braki środka usypiającego o nazwie propofol, podawanego pacjentom podłączonym do respiratora. Szwedzki Urząd ds. Leków wydał zgodę na stosowanie podobnego leku wykorzystywanego w weterynarii. W przyszłym tygodniu w obejmującym stolicę Regionie Sztokholm ma rozpocząć się badanie 18 tys. osób przebywających w szpitalach oraz pracowników służby zdrowia na obecność Covid-19. Ze wcześniejszych badań przeprowadzonych na grupie 700 losowo wybranych mieszkańcach Sztokholmu wynika, że 2,5 proc. z nich było zakażonych koronawirusem. Szwecja należy do krajów, które stosują liberalne podejście do walki z koronawirusem. Jedyne poważne ograniczenie to zakaz organizacji publicznych imprez z udziałem powyżej 50 osób. W wielu miejscach jedynie rekomenduje się unikanie tłumów i zachowanie 1,5 m odstępu. Czytaj także:

