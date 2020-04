Niemcy: Maleje liczba nowych zakażeń i zgonów. Najgorzej jest w Bawarii

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 53 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Całkowita liczba zgonów od początku epidemii koronawirusa w Niemczech sięga 5913.

W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 1144 osób, o 126 przypadków więcej niż w dobowym bilansie w poniedziałek. Dobowa liczba infekcji nieznacznie wzrosła po czterech dniach spadków. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 156 337.

Ok. 2900 chorujących na koronawirusa uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych - podał RKI. Ogółem wyzdrowiało ok. 117,4 tys. zakażonych. Jest to 75 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii – 41 406, w Nadrenii Północnej-Westfalii – 32 184 i w Badenii-Wirtembergii – 31 196.

