Niemcy: Były polityk CDU nowym szefem Trybunału Konstytucyjnego

Nowym szefem Trybunału Konstytucyjnego Niemieck został 48-letni Stephan Harbarth. Zastąpi na tym stanowisku prezesa Andreasa Vosskuhle, którego 12-letnia kadencja sędziego FTK w Karlsruhe dobiegła końca. Prezes Trybunału jest w RFN protokolarnie piątą osobą w państwie.

Jak wskazuje Deutsche Welle, wybór Harbartha był do przewidzenia. Od końca 2018 roku pełnił on funkcję wiceprezesa FTK. Tradycyjnie to właśnie wiceprezes zostaje następcą prezesa.

Kandydaturę Harbartha wysunęły w 2018 r. partie unii chadeckiej CDU/CSU. Od 2009 r. Harbarth, z zawodu adwokat, zasiadał w Bundestagu. Przez pewien czas było nawet wiceprzewodniczącym klubu poselskiego CDU/CSU – opisuje DW.

Sędziowie, jak również prezesi i wiceprezesi FTK wybierani są w Niemczech na przemian przez Bundestag i Bundesrat. Kandydatury zgłaszane są również na przemian przez poszczególne partie.

