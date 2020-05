Korea Południowa: Zakażenia koronawirusem w dużym szpitalu w Seulu

Korea Południowa zgłosiła we wtorek 13 nowych zakażeń koronawirusem, w tym dziewięć, do których doszło na terytorium kraju. Łączny bilans infekcji wzrósł do 11 078, a bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 263 – wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

W poniedziałek i wtorek koronawirusa wykryto u czterech pielęgniarek Centrum Medycznego Samsung w Seulu, określanego przez Yonhap jako jeden z pięciu najważniejszych szpitali ogólnych w Korei Płd. Nie wiadomo, jak pielęgniarki się zakaziły, a KCDC spodziewa się, że infekcji w placówce może być więcej.

– Liczba pacjentów z wirusem prawdopodobnie wzrośnie, biorąc pod uwagę 14-dniowy okres inkubacji. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że wzrośnie liczba infekcji wśród pracowników medycznych – powiedział wicedyrektor KCDC Kwon Jun Wuk.

Trwa dochodzenie epidemiologiczne. Według KCDC pielęgniarki miały kontakt z 277 pacjentami i pracownikami szpitala. Od 265 z nich pobrano już próbki do badań, z czego 100 wciąż oczekuje na wyniki. Pozostałych 12 osób zostanie przebadanych jeszcze we wtorek. Dla bezpieczeństwa szpital zamknął 25 sal operacyjnych w głównym budynku i przez trzy dni nie będzie przyjmował nowych pacjentów – podał Yonhap.

Korei Południowej udało się powstrzymać lawinowy wzrost liczby zachorowań, notowany na przełomie lutego i marca. W kraju wciąż występują jednak obawy związane ze skupiskami infekcji. Z jednym z takich skupisk, wykrytym na początku maja w imprezowej dzielnicy Seulu, łączonych jest około 170 zdiagnozowanych przypadków zakażeń.

Mimo wykrycia nowych infekcji władze Korei Płd. nie zmieniły swojej decyzji o stopniowym otwieraniu szkół po przerwie związanej z pandemią. Uczniowie będą stopniowo wracali do szkół od środy, a w placówkach stosowane będą nadzwyczajne środki ostrożności.

Czytaj także:

Sklepy, bary i restauracje we Włoszech już otwarte. W niektórych miejscach nie ma klientów