Donald Trump grozi zamknięciem mediów społecznościowych

Włochy: Najniższa liczba zgonów z powodu koronawirusa od marca

We Włoszech ostatniej doby zmarło 78 osób zakażonych koronawirusem, co jest najniższą liczbą zgonów od 2 marca. Stwierdzono prawie 400 nowych przypadków infekcji – poinformowała dziś Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32955.