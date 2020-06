Donald Trump zrywa relacje z WHO. Reagują Niemcy

Spahn podkreślił potrzebę zreformowania WHO, nalegał jednak przy tym, aby to Unia Europejska przejęła teraz ciężar wspierania finansowego Organizacji.

"Aby WHO miała przyszłość, potrzebuje reformy" – napisał minister w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Podkreślił, że wzmocnienie roli UE w działalności Organizacji będzie jednym z priorytetów Niemiec, które 1 lipca obejmą rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Stany Zjednoczone zrywają relacje z WHO. Jego zdaniem reakcja Organizacji na wybuch pandemii koronawirusa nie była odpowiednia, gdyż Chiny "całkowicie kontrolują" tę organizację.

Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

Środki, które miały być skierowane z budżetu USA do WHO, zostaną przekazane innym organizacjom zajmującym się zdrowiem publicznym – zapowiedział przywódca USA.

Składka Stanów Zjednoczonych do WHO była największa ze wszystkich krajów świata. W 2019 roku amerykański rząd przekazał WHO ok. 400 milionów USD, czyli ok. 15 proc. budżetu tej organizacji.

