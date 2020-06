Gorszące obrazki na ulicach Londynu. Tak się bawią "weterani" LGBT

Włochy: Rekordowo niska liczba zmarłych na COVID-19 w ciągu doby

Osiem osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech, co jest rekordowo niską liczbą od początku pandemii w tym kraju. Zanotowano 175 nowych zakażeń, czyli mniej niż w minionych dniach. Bilans zmarłych wzrósł do 34 716 –...