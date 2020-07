Francja: Od poniedziałku maski obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych

Minister poinformował, że nakaz noszenia masek będzie obowiązywał m.in. w sklepach, bankach, na zamkniętych targowiskach i w innych ogólnodostępnych miejscach. Wejście w życie obowiązku używania masek było już zapowiadane we wtorek przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i w czwartek przez premiera Jeana Castexa. Początkowo miało nastąpić 1 sierpnia.

Rząd przyspieszył jednak wprowadzenie tej decyzji, ponieważ dane pokazują, iż epidemia koronawirusa zaczyna się ponownie rozwijać, szczególnie na terenach zachodniej i południowej Francji, które były nią relatywnie słabo dotknięte podczas szczytu zachorowań między marcem a majem – pisze agencja Reutera.

W piątek minister Veran wezwał do "kolejnej mobilizacji" laboratoriów medycznych, by zwiększyć tempo wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dzień wcześniej wezwał Francuzów do "zachowania czujności", gdyż "całkiem sporo wskaźników pokazuje odrodzenie się wirusa w niektórych miejscach".