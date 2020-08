Polski most eksploduje w hollywoodzkiej produkcji? Reżyser wydał oświadczenie

"Nikt zaangażowany w produkcję nie zwrócił się o zgodę na zniszczenie historycznie ważnego zabytku w Polsce" – poinformował McQuarrie. "Było jasne, że możemy zniszczyć tylko niebezpieczne części mostu, które muszą być odbudowane, a nie jego kamienne filary" – zaznaczył w tekście opublikowanym przez magazyn "Empire".

"Okazało się, że istnieje niefunkcjonujący most kolejowy, który odpowiada naszym potrzebom, a obszar, na którym stoi, ma być rozwijany turystycznie. W związku ze stanem lokalnych dróg jedyną nadzieją na to okazał się remont przestarzałej infrastruktury kolejowej. Jego częścią byłaby wymiana głównego pomostu omawianej budowli, który według inżynierów jest w złym stanie. Żeby otworzyć ten obszar na turystykę, trzeba naprawić most. Ucieszyliśmy się, że możemy pomóc" – wskazywał. "Wciąż mamy nadzieję, że będziemy mogli przyjechać do Polski" – dodał.

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim w pobliżu wsi Strzyżowiec był budowany w latach 1905–1906. Przez most przebiegała, jedna z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, trasa kolejowa łącząca Jelenią Górę z Ławszową przez Lwówek Śląski i Zebrzydową. Obiekt był już odbudowywany po tym, jak w 1945 roku wysadzili go Niemcy. Most wykorzystano przy kręceniu filmów "Skąpani w ogniu" (1963) i "Kocham kino" (1987), odwzorowano go także w grze komputerowej "Zaginięcie Ethana Cartera". W tym roku pojawiły się informacje, jakoby most miał stać się kadrem filmu Mission: Impossible 7. Informacje te po raz pierwszy podał Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich, w planach filmowców rzekomo było zrealizowanie sceny wysadzania mostu.

Głos w głośnej sprawie zabrała Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin. "Most w Pilichowicach – dzięki nowelizacji z 2017 roku od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu obiektu do rejestru zabytków obiekt ten pozostaje pod ścisłą ochroną. Dlatego obawy o wyburzenie są bezprzedmiotowe" – poinformowała na Twitterze, ucinając spekulacje.

