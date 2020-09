Rosyjska firma wyprodukuje w Niemczech szczepionkę na COVID-19

Rosjanie chcą zainwestować w rozbudowę siedziby koncernu w bawarskim Illertissen (okręg Neu-Ulm). Szef zakładu Iwan Semenow poinformował, że wartość inwestycji przekracza 20 milionów euro. W pierwszym kwartale 2021 roku powinna się tam rozpocząć produkcja tzw. szczepionki oksfordzkiej przeciwko koronawirusowi.

To opracowywane przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca przyszłe antidotum na COVID-19. W USA właśnie weszło w zaawansowaną fazę badań klinicznych. Obecnie poszukiwanych jest blisko 30 tys. ochotników do testowania medykamentu. Uczestnikom zostaną podane, w odstępie czterech tygodni, dwie dawki – albo placebo z soli fizjologicznej, albo szczepionki.

Tymczasem rosyjski koncern zamierza przystosować fabrykę w Bawarii do wymogów produkcji sterylnej. Szacuje się, że rocznie powstanie tam do 500 milionów dawek szczepionki. Ma ona trafić do 35 krajów, m.in. do Wspólnoty Niepodległych Państw. Nie będzie jednak przeznaczona ani dla Niemiec, ani innych członków Unii Europejskiej.

Jak podaje DW, nie jest wykluczone, że zakład w bawarskim Illertissen będzie w przyszłości produkował również rosyjską szczepionkę "Sputnik V". W Rosji substancja została dopuszczona do użytku, ale testy nie wykazały zgodności ze standardami międzynarodowymi.

