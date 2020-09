Znaki drogowe na cenzurowanym, czyli jak hiszpańskie władze walczą z maczyzmem

Małgorzata Wołczyk | Jeśli przeciętny Hiszpan dowiaduje się niemal, co tydzień o kolejnym niechlubnym rekordzie pobitym przez jego kraj, za sprawą seryjnych niepowodzeń i zaniedbań obozu rządzącego, to od dwoch dni ma jeszcze więcej powodów do desperacji. Oto Prokuratura Generalna w Madrycie uznała, że ​​niektóre znaki drogowe są zbyt seksistowskie, co potwierdza Raport Roczny Ministerstwa Spraw Publicznych za rok 2019. Należy się więc rozprawić z nimi w perspektywie gender.

Wychodzi więc na to, że problemem Hiszpanii wcale nie jest fakt, że wedle dostępnych danych kraj ma największą ilość zakażonych koronawirusem w Europie, ani też fakt, że zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem zgonów na milion mieszkańców (tuż za Peru). Nie stanowi kluczowego problemu najgorsza recesja na świecie, ze spadkiem PKB o ponad 22 proc., ani uwikłanie koalicyjnej partii PODEMOS w szereg korupcyjnych afer, ponieważ – jak się zdaje – kluczową kwestią dla prokuratury jest rażący patriarchalizm znaków drogowych. To ludzik o cechach męskich przechodzi przez przejście dla pieszych, albo siedzi na traktorze, podczas gdy „kobieta pojawia się w sytuacji uzależnienia i podporządkowania”. Jako przykład podaje znak wskazujący trasy dla spacerowiczów, w których „kobieta podąża za idącym mężczyzną” lub znak wskazujący na bliskość szkoły, z „chłopcem prowadzącym dziewczynkę za rękę”. Nie ma się jednak czemu dziwić. Już wcześniej socjalistyczny rząd uznał, że z pandemii należy wychodzić w perspektywie gender. Kto był w Hiszpanii ten wie, że już od paru lat na semaforach świetlnych pojawia się dwóch ludzików w parze (para gejowska) lub dwie dziewczynki (para lesbijska). I zapewne – jak stwierdziliby co niektórzy – wcale nie chodzi tu o propagowanie ideologii LGBTI+. A skądże! Po prostu: stop bzdurom maczystowsko-patriarchalno-reakcyjnego świata, w którym ludzik-macho ma czelność wyprzedzać i osłaniać sobą "ludziczkę" w spódnicy. To jest jednak karygodne…