Koronawirus u sąsiada Polski. Dane dane z Czech

Od początku marca, gdy w kraju zanotowano pierwsze przypadki nowego koronawirusa, zakaziło się ponad 350 tys. osób, a 1153 zakażone osoby zmarły.

Aktywnych przypadków jest obecnie 176 634. Większość zainfekowanych osób nie wykazuje wyraźnych objawów COVID-19. Według ostatnich danych w szpitalach jest 7486 pacjentów z tą chorobą, u 1163 ma ona ciężki przebieg.

Nowy minister zdrowia Jan Blatny, mianowany na stanowisko w ubiegły czwartek, nie przykłada większej wagi do oznak spowolnienia rozwoju epidemii, które widoczne są w ostatnich dniach. Jego zdaniem istotne będą dane dotyczące wtorku, które zostaną przedstawione tego dnia po południu i w środę rano. Poprzedni wtorek przyniósł rekordowy wzrost zakażeń ponad 15 600. Widoczny będzie także odsetek testów z wynikiem pozytywnym. W ubiegłym tygodniu utrzymywał się on powyżej 30 proc., co zdaniem analityków wskazuje na większe zakażenie populacji, niż sugerują dane o przyrostach infekcji.

Władze nie planują w najbliższym czasie odchodzenia od obowiązujących ograniczeń, które m.in. obejmują zakaz opuszczania domu w nocy i zakaz działalności placówek handlowych. Od środy możliwe jest wznowienie treningów profesjonalnych sportowców, co uzasadniono umożliwieniem określonej grupie pracowników wykonywania ich zawodu. Obowiązywać mają przy tym surowe zasady sanitarne. Od środy mogą także odbywać się zawody profesjonalnych sportowców, ale udział publiczności jest wykluczony.

