Francja. Rzecznik rządu: Kraj jest daleki od wyjścia z kwarantanny

„Wciąż daleko nam do pokonania koronawirusa i jeszcze przez jakiś czas musimy żyć z ograniczeniami niezbędnymi, by go kontrolować” - ostrzegł Attal po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów oraz Rady Obrony w środę.

Poinformował jednak, że od 1 grudnia niewykluczone jest częściowe poluzowanie lockdownu dla części przedsiębiorców, którzy będą mogli stopniowo otwierać sklepy z towarami nieuznawanymi za niezbędne do życia.

„Szpitale są dziś nadal niezwykle przeciążone i przyjmują więcej pacjentów niż w szczycie pierwszej fali epidemii” – podkreślił Attal. „Nadal potrzebujemy solidarności i zaangażowania wszystkich (…). Zmniejszenie naszych wysiłków teraz oznaczałoby podjęcie zbyt dużego ryzyka” - dodał.

Rzecznik zapowiedział również, że na piątek premier Jean Castex zaprosił przywódców partii i grup politycznych na spotkanie, by „podsumować sytuację, omówić kolejne kroki i możliwe scenariusze, które mogą być realizowane w kolejnych fazach”.

Po rozmowach polityków odbędą się również konsultacje z partnerami społecznymi. W przyszłym tygodniu prezydent Emmanuel Macron wygłosi kolejne orędzie do Francuzów. Media spodziewają się przedstawienia planu stopniowego, regionalnego wychodzenia z obowiązującej od 30 października kwarantanny.

