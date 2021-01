Kongres zatwierdził zwycięstwo Bidena. Trump zabrał głos ws. swojej przyszłości

Trump zadeklarował pokojowe przekazanie władzy w specjalnym oświadczeniu.

– Mimo, że całkowicie nie zgadzam się z wynikiem wyborów, a fakty potwierdzają, że mam rację, to jednak 20 stycznia nastąpi uporządkowana zmiana władzy – powiedział. Powtórzył również swoje stwierdzenia na temat sfałszowanych wyborów z listopada 2020 roku.

– Zawsze mówiłem, że będziemy kontynuować naszą walkę o to, by liczone były tylko legalne głosy. Chociaż oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w historii prezydenta USA, to dopiero początek naszej walki o ponowne uczynienie Ameryki wielką – stwierdził.

Około godziny 2 w nocy (czasu polskiego) w Waszyngtonie wznowiono posiedzenie Kongresu. Po wznowieniu obrad przewodzący Senatowi wiceprezydent USA zwrócił się do osób, które wtargnęły na Kapitol. – Potępiamy przemoc, która miała tutaj miejsce w najostrzejszych możliwych słowach – mówił Pence, który nazwał wczorajsze wydarzenia „czarnym dniem w historii Waszyngtonu".

Dzisiaj rano (czasu polskiego) Kongres zatwierdził wygraną Demokraty Joe Bidena w wyborach prezydenckich. 20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

