USA uderzają w Nord Stream 2. Wprowadzono nowe sankcje

Rzeczona spółka jest właścicielką barki Fortuna, która pracuje przy Nord Stream 2. KVT-RUS wpisano na listę SDN (Specially Designated Nationals). Podmioty na niej figurujące nie mogą prowadzić interesów z obywatelami USA oraz ich środki przetrzymywane w Stanach zostają zamrożone.

Jako przyczynę takich kroków podano właśnie fakt, że spółka jest zaangażowana w budowę gazociągu NS2. Podkreślono w uzasadnieniu, że jeżeli projekt zostałby ukończony, to tym samym „dałby Rosji środki do całkowitego ominięcia Ukrainy, pozbawiając niezbędnych dochodów i otwierając ją na dalsze agresywne działania Rosji, a jednocześnie zapewniłby środki do wykorzystania zasobów naturalnych jako narzędzia nacisku politycznego i szkodliwego wpływu na Zachodnią Europę”.

W oświadczeniu podkreślono, że ta decyzja dowodzi, że USA nie boją się "pociągać do odpowiedzialności tych, którzy wspierają takie narzędzie rosyjskiego przymusu".

Decyzję USA komentuje ukraińskie MSZ. "Ukraina wyraża zadowolenie z powodu nowego kroku USA przeciwko Nord Stream 2. Nadal będziemy ściśle współpracować z naszymi strategicznymi partnerami USA w celu ochrony energetycznej niezależności Ukrainy i całej Europy” – czytamy w oficjalnym komunikacie ukraińskiej dyplomacji.