Niepokojące dane z USA. Rośnie liczba zgonów z powodu COVID-19

We wtorek z powodu koronawirusa śmierć w Stanach Zjednoczonych poniosło 3 548 osób. To wzrost w stosunku do kilku wcześniejszych dni, gdy dobowy bilans ofiar śmiertelnych nie przekraczał 3 tysięcy. Stany Zjednoczone przodują na świecie pod względem liczby wykrytych przypadków, która jest większa niż 26,4 mln. We wtorek odnotowano relatywnie mniej zdiagnozowanych przypadków SARS-CoV-2, gdyż z powodu śnieżycy w wielu miejscach na Wschodnim Wybrzeżu wstrzymano wykonywanie testów.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) twierdzi, że prawdziwa liczba zakażeń koronawirusem może być czterokrotnie wyższa niż liczba oficjalnie zarejestrowanych infekcji.

Więcej Amerykanów otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi niż uzyskało od początku epidemii pozytywny wynik testu na COVID-19. Ponad 26,5 miliona Amerykanów przyjęło do poniedziałku jeden lub dwa zastrzyki szczepionki.

Czytaj też:

Dramatyczna sytuacja w Radomiu. Działa tylko jeden SORCzytaj też:

Lewica: W Polsce można produkować szczepionkę na COVID-19