Cejrowski: Zanim

Jak zatrzymać szaleńców? Zanim zrobimy sobie taką krzywdę, jaką zrobił sobie właśnie Teksas. Teksas ma swoich szaleńców i my mamy własnych. Naszym jest Morawiecki, który mówi (w obecnej sytuacji!), że priorytetem Polski jest klimat i odejście od węgla. Mam gdzieś jego motywacje osobiste – czy on, tak jak Tusek, chce zrobić karierę za granicą, czy jest może zwyczajnie głupi i działa jako pożyteczny idiota… Szajs i obojętne. Ważne, że zamyka kopalnie, stawia wiatraki oraz każe ludziom likwidować piece na paliwo konwencjonalne i wymieniać te piece na takie, które mają sterowanie i wymagają… ELEKTRYCZNOŚCI. A co, gdy elektryczności zabraknie?