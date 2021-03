WHO: Umowy między krajami ws. szczepień nie są łamaniem europejskiej solidarności

Jak podał Reuters, w ostatnich dniach niektóre kraje europejskie zastanawiały się nad nabyciem szczepionek z Rosji lub Chin, które nie są jeszcze dopuszczone na rynek Unii Europejskiej i odrzuciły unijne podejście do wspólnych zamówień.

Kluge: Chcielibyśmy tego uniknąć

– Wspierany przez Światową Organizację Zdrowia program COVAX, mający zagwarantować dostęp do szczepionek krajom rozwijającym się, jest "jedynym globalnym mechanizmem", który ma wyrównać szanse państw o niskich dochodach na pozyskanie szczepionek na COVID-19 – powiedział Kluge reporterom.

– To, czego chcielibyśmy oczywiście uniknąć, to wszelkie bilateralne umowy szkodzące programowi COVAX, który teraz zaczyna przynosić efekty na całym świecie – dodał szef WHO na Europę.

– Nieustanne obciążenie szpitali i przemęczenie pracowników służby zdrowia wywołuje gesty solidarności (...) krajów europejskich. Nie zmienia to faktu, że po ponad roku od wybuchu pandemii, nasze systemy opieki medycznej nie powinny być w takiej sytuacji – ocenił Kluge.

Przypomniał, że w ostatnim czasie WHO zaobserwowała szybsze rozprzestrzenianie się COVID-19 w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wzrost zakażeń w niektórych zachodnich krajach UE.

W Europie w ciągu ostatnich 7 dni odnotowano 1 106 500 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Na COVID-19 zmarło w tym czasie 21 344 chorych. Od początku pandemii na kontynencie zakaziło się 39 104 593 osób, a zmarło 871 815.

Jednak, jak ocenił szef WHO na Europę, optymistyczne są najnowsze dane dotyczące tempa szczepień przeciwko COVID-19 przy użyciu preparatów firm Pfizer/BioNTech i AstraZeneca.

