Arabia Saudyjska łagodzi obostrzenia. Władze apelują do obywateli

Otwarte zostaną kina, siłownie i centra sportowe, można będzie spożywać posiłki w restauracjach i kawiarniach.

Obowiązuje część obostrzeń

Wszystkie imprezy grupowe i przyjęcia będą nadal zawieszone do odwołania. Dotyczy to wesel, spotkań firmowych, imprez w salach bankietowych i spotkań towarzyskich, w których uczestniczy więcej niż 20 osób.

Saudyjskie MSW wezwało mieszkańców królestwa do przestrzegania środków przeciwepidemicznych i zapowiedziało zwiększenie wyrywkowych kontroli.

Dzienna liczba zakażeń koronawirusem w kraju spadła z powyżej 4 tys. w czerwcu do poniżej 100 na początku stycznia. Jednak pod koniec stycznia nastąpił zauważalny wzrost infekcji. – Jednym z głównych powodów było gromadzenie się i samozadowolenie w zakresie środków ostrożności – ocenił wówczas minister zdrowia Tawfik al-Rabia.

Z tego powodu 3 lutego zabroniono organizowania imprez grupowych, a następnie 14 lutego przedłużono zakaz o 20 dni.

W Arabii Saudyjskiej odnotowano do tej pory ponad 380 tys. zakażeń koronawirusem i 6524 zgony, co jest najwyższym po Iranie wynikiem w regionie Zatoki Perskiej.

Arabia Saudyjska w programie COVAX

337,2 mln dawek szczepionki na koronawirusa ma trafić w pierwszym półroczu 2021 roku do 145 krajów i terytoriów na całym świecie w ramach programu COVAX, opracowanego przez ONZ mechanizmu równego dostępu do szczepionek – poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Wśród beneficjentów programu COVAX są kraje najbiedniejsze, m.in. Korea Północna, Algieria, palestyńska Strefa Gazy, Indie, Pakistan czy Bangladesz. Na liście tej znalazły się jednak i bogate państwa, jak Kanada, Monako czy Korea Południowa. Do mechanizmu zgłosiły się także Brazylia, Nowa Zelandia, Katar i Arabia Saudyjska.