Niemcy będą mogli się szczepić w gabinetach lekarski. Chcą zwiększyć tempo

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Niemczech mają się od początku kwietnia odbywać nie tylko w centrach szczepień, ale również w gabinetach lekarskich. Zostało to uzgodnione przez ministrów federalnych i ministrów krajów związkowych na Konferencji Ministrów Zdrowia. Oczekuje się, że szczepionka dotrze do lekarzy poprzez normalne kanały hurtowni i aptek.

Dotychczasowe punkty szczepień pozostaną na razie na swoich miejscach, a umówione terminy będą dotrzymywane.

Szczepienia w Niemczech

Do niedzieli 2,5 miliona osób w Niemczech było w pełni zaszczepionych, podało federalne ministerstwo zdrowia. To trzy procent populacji. 5,2 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.

Dostawy szczepionek dla UE

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen przekonuje, że od kwietnia dostawy szczepionek w UE "podwoją się" do 100 milionów miesięcznie.

– Od kwietnia ilości mogą się ponownie podwoić, zgodnie z planami producentów, również dlatego, że wkrótce zostaną zatwierdzone kolejne szczepionki – powiedziała Ursula von der Leyen w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Stuttgarter Nachrichten". Dodała, że spodziewa się „średnio około 100 milionów dawek miesięcznie w drugim kwartale, łącznie 300 milionów do końca czerwca”.

"Dobra wiadomość"

Jak podało "Politico", w osobnym wywiadzie telewizyjnym przeprowadzonym w poniedziałek rano dla France 2, komisarz ds. Rynku wewnętrznego Thierry Breton przekazał podobnie optymistyczne przesłanie: "Dobra wiadomość jest taka, że mamy wystarczająco szeroki portfel firm i fabryk, co daje mi pewność, że będziemy w stanie nadrobić opóźnienia".

