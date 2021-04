O rasistkach szwedzkich

Cóż na to złożony w większości z kobiet rząd Szwecji? Ano, że to nieprawda, że to przejaw galopującego rasizmu szwedzkich kobiet, szczególnie ofiar zbiorowych gwałtów. Dosłownie. Szwedzka Rada Narodowa ds. Przestępczości, agenda rządowa, wyjaśnia, co następuje: „Tak duży odsetek rzekomych gwałtów popełnionych przez migrantów w statystykach może wynikać z tego, że najprawdopodobniej Szwedki zgłaszają zbiorowe gwałty popełnione przez obcokrajowców, a nie zgłaszają tych, których dopuszczają się rdzenni Szwedzi”.