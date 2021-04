Meghan Markle nie przyleci na pogrzeb księcia Filipa

Jak dowiedział się magazyn "People”, podróży do Wielkiej Brytanii zabronił księżnej Meghan prowadzący jej drugą ciążę lekarz.

O tym, kto pojawi się na uroczystościach pogrzebowych poinformował królewski rzecznik prasowy. Potwierdził, że Meghan Markle, która wiosną spodziewa się narodzin swojego drugiego dziecka, nie przyleci na pogrzeb ze względów zdrowotnych. Książę Harry się pojawi. Będzie to jego pierwsza wizyta po roku od wyjazdu z Wielkiej Brytanii oraz pierwsze spotkanie z rodziną królewską po wywiadzie u Oprah Winfrey.

Pogrzeb księcia w czasie pandemii

Uroczystości pogrzebowe księcia Filipa rozpoczną się w sobotę 17 kwietnia o godzinie 15 czasu lokalnego. Cała uroczystość będzie transmitowana w telewizji.

Do 17 kwietnia trwać będzie żałoba narodowa. Okres ośmiu dni żałoby zaproponował premier Boris Johnson i został on zaakceptowany przez królową Elżbietę II. W tym czasie flagi pozostaną opuszczone do połowy masztu.

Ze względu na wynikające z pandemii ograniczenia w uroczystościach funeralnych udział weźmie nie więcej niż 30 osób, jest więc więcej niż prawdopodobne, że będzie to niemal wyłącznie sama rodzina królewska.

Kontrowersje związane z pogrzebem

Kiedy tylko pojawiła się informacja o uroczystościach pogrzebowych księcia Filipa, brytyjskie media zaczęły rozpisywać się na temat obecności wnuka księcia Filipa – księcia Harry'ego, na pogrzebie.

W ubiegłym roku książę Harry i jego żona księżna Meghan wyprowadzili się bowiem do Stanów Zjednoczonych, rezygnując z roli wyższych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Zainteresowanie mediów obecnością księcia i księżnej Sussex wynika także z zamieszania jakie kilka tygodni temu wywołał wywiad, udzielony przez parę amerykańskiej telewizji.

