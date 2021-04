Zmarł książę Filip. Królowa Elżbieta II: Przez te wszystkie lata był moją siłą

W piątkowym komunikacie Pałacu Buckingham podano, że książę Filip "zmarł spokojnie dziś rano w zamku Windsor".

74 lata małżeństwa

Książę Filip ożenił się z księżniczką Elżbietą II w 1947 roku, pięć lat przed tym jak została ona królową. Był najdłużej pełniącym służbę królewską małżonkiem w historii Wielkiej Brytanii.

Elżbieta II i książę Filip mają czworo dzieci – księcia Karola, księżniczkę Annę, księcia Andrzeja i księcia Edwarda, a także ośmioro wnucząt i 10 prawnucząt

"Przez te wszystkie lata był moją siłą, a ja i cała rodzina oraz ten i wiele innych krajów, mamy wobec niego dług większy niż kiedykolwiek by się spodziewał albo kiedykolwiek się dowiemy” – zacytowano we wpisie na Instagramie brytyjskiej rodziny królewskiej. Są to słowa, które Elżbieta II miała powiedzieć ponad dwie dekady temu, gdy świętowali z Filipem 50. rocznicę ślubu.

Na profilu umieszczono także zdjęcie pary wykonane przez fotografkę Annie Leibovitz w 2016 r.

Problemy ze zdrowiem księcia Filipa

W lutym Pałac Buckingham poinformował, że "jego Królewska Wysokość Książę Edynburga został przyjęty do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie".

Jak podano wówczas w komunikacie, książę Filip trafił do szpitala we wtorek wieczorem, 16 lutego. 99-latek został przyjęty do placówki, z powodu złego samopoczucia, jako "środek zapobiegawczy" – informował wówczas Pałac Buckingham.

W następnych dniach Książę Filip przeszedł w szpitalu św. Bartłomieja zabieg w związku z istniejącą wcześniej chorobą serca. Następnie mąż królowej Elżbiety II wrócił do szpitala Króla Edwarda VII.

W połowie marca książę Filip, po miesiącu hospitalizacji, wrócił do domu.

