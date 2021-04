Walczyła o legalizację aborcji. Umarła w trakcie zabiegu

María del Valle González López miała 23 lata i była przewodniczącą Radykalnej Młodzieży, w gminie La Paz, w prowincji Mendoza (Argentyna).

Szokująca śmierć aktywistki

11 kwietnia kobieta poddała się legalnej aborcji w miejscowym szpitalu, ale zabieg zakończył się jej śmiercią. Ten fakt zszokował opinię publiczną, ponieważ była to pierwsza śmierć w trakcie zabiegu, odnotowana po zatwierdzeniu ustawy aborcyjnej uchwalonej 30 grudnia 2020 r.

Dr Luis Durand, argentyński chirurg, wyjaśnił dziennikarzom serwisu ACI Prensa, piszącym o sprawie: „Chociaż niektórzy twierdzą, że śmierć młodej kobiety mogła nastąpić w wyniku »jakiegoś uchybienia«, to w rzeczywistości aborcja nie jest praktyką medyczną. Jeszcze kilka miesięcy temu w prawie argentyńskim był to czyn przestępczy (…) W przypadku aborcji – śmierć dziecka jest zawsze gwałtowna. Albo wstrzykuje się do macicy substancje, które je spalają, albo jest usuwane przez rozczłonkowanie, albo zostaje poddane ekstremalnym skurczom macicy i umiera z powodu uduszenia".

– Ogólne zakażenie lub posocznica u kobiety przyjmującej mizoprostol może wystąpić, gdy wydalenie nie jest całkowite, a szczątki dziecka pozostają w macicy. Dlatego błędem jest twierdzenie, że jakiekolwiek narzędzia w organizmie mogą być »bezpieczne« – stwierdził dr Durand.

Milczenie feministek

Jak informuje autor artykułu w ACI Prensa – Walter Sanchez Silva, zastanawiające jest milczenie feministek wokół sprawy śmierci Maríi del Valle González López.

Wiele wyjaśnia jednak komentarz liderki pro-life Guadalupe Batallán, która napisała w poniedziałek na swoim koncie na Twitterze: „Gdyby Maria umarła w ukryciu, feministki zniszczyłyby całe miasto, ale skoro Maria umarła z powodu legalnej aborcji jej śmierć została wymazana”.

Nie istnieje aborcja bezpieczna dla kobiety, jak usiłuje nam się ciągle wmówić. Hasło polskiej Manify brzmiało: „Dają przykład Argentynki, jak zwyciężać mamy”, manifest polskiego Aborcyjnego DreamTeam’u zatytułowany był natomiast: „Zwyciężać jak Argentynki!”.

Słowo „Zwycięstwo” – w kontekście śmierci dziecka, a czasem również i matki, jak w tym tragicznym przypadku – brzmi jednak po prostu diabolicznie.

Czytaj też:

„Lewico – zostaw nasze dzieci w spokoju!". Rośnie sprzeciw Hiszpanów wobec ideologii genderCzytaj też:

Hiszpańska europoseł: Polska jest ostatnią nadzieją, jaką mamy w Europie