Pelosi dziękuje Floydowi za "poświęcenie życia dla sprawiedliwości"

Nancy Pelosi przekazała rodzinie zamordowanego wyrazy współczucia. – Dziękuję George'owi Floydowi za poświęcenie swojego życia dla sprawiedliwości – powiedziała Pelosi. – Dzięki tobie i tysiącom milionów ludzi na całym świecie, którzy wystąpili o sprawiedliwość, twoje imię zawsze będzie synonimem sprawiedliwości – dodała polityk Partii Demokratycznej.

Głos w sprawie zabrali też prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris. Biden określił decyzję sędziów przysięgłych jako "wielki krok naprzód w marszu po sprawiedliwość w USA". Zdaniem Harris jest to "dzień sprawiedliwości w Ameryce". Polityk zapowiedziała "dalsze działania na rzecz walki z rasizmem".

Chauvin uznany winnym zabójstwa Floyda

Czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku interwencji policjantów w Minneapolis w maju 2020 roku. Biały funkcjonariusz Derek Chauvin przez kilka minut przyciskał szyję 46-latka kolanem do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że mężczyzna nie może oddychać. Wydarzenie to stało się pretekstem do masowych protestów ruchu "Black Lives Matter".

We wtorek, 20 kwietnia, sędziowie wydali wyrok, ws. zabójstwa Floyda, uznając Chauvina winnym zarzucanych mu czynów. 12 przysięgłych uznało Chauvina za winnego trzech czynów – nieumyślnego morderstwa drugiego stopnia, morderstwa trzeciego stopnia i zabójstwa drugiego stopnia – podały amerykańskie media.

Sędzia Peter Cahill wskazał, że wymiar kary zostanie ogłoszony za około 8 tygodni. Przychylił się przy tym do wniosku prokuratury o uchylenie kaucji Dereka Chauvina, w związku z czym został on zatrzymany przez funkcjonariuszy biura szeryfa.

Maksymalny wymiar kary za nieumyślne zabójstwo drugiego stopnia wynosi w Stanach Zjednoczonych 40 lat pozbawienia wolności. Maksymalny wymiar kary za zabójstwo trzeciego stopnia jest zagrożony sankcją pozbawienia wolności do 25 lat. Z kolei maksymalny wymiar kary za zabójstwo drugiego stopnia to 10 lat i/lub 20 tys. dolarów.

