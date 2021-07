"Polska nie zgodziła się na współpracę z Hitlerem". Czarnek odpowiada szefowej komisji kultury PE

W swoim piśmie minister przytoczył bolesne karty antypolskiej polityki Niemiec w okresie międzywojennym, dramat września 1939, okupacji niemieckiej i zakłamania historii w czasach panowania komunizmu, ale także współczesne próby zniekształcania obrazu dziejów m.in. w niemieckich mediach – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Po zagarnięciu ziem Polski we wrześniu 1939 roku w propagandzie niemieckiej przedstawiano Polskę jako kraj zacofany, nieprzygotowany do wojny. Za przegraną we wrześniu 1939 roku obwiniano władze polskie i sojusz Polski z Anglią i Francją. Podobnie postępował okupant sowiecki, który brutalny atak na Polskę 17 września 1939 roku i zajęcie wschodniej części naszego kraju usprawiedliwiał obroną życia i mienia ludności białoruskiej i ukraińskiej – napisał minister Przemysław Czarnek. – Po wojnie narzucone Polsce władze komunistyczne nie oszczędzały w krytyce przedwojennej Polski, umniejszały polski wkład w walkach w czasie II wojny światowej, a pomnik Powstańcom Warszawskim w Warszawie postawiono dopiero w 1989 roku, 45 lat od powstania – dodał minister.

Poświęcenie i rola Polaków w II wojnie światowej

Minister Edukacji i Nauki odniósł się również do roli Polaków w walkach podczas II wojny światowej.

– Polska nie zgodziła się na współpracę, jaką proponował Adolf Hitler, i jako pierwszy kraj w Europie przeciwstawiła się polityce śmierci, jaką prowadził ten przywódca państwa niemieckiego. Mimo niewywiązania się naszych sojuszników z przyjętych zobowiązań oraz równoczesnego najazdu Niemiec i Rosji Sowieckiej we wrześniu 1939 Polacy bohatersko walczyli do końca. Władze państwa nigdy nie podpisały kapitulacji, nie zgodziły się też na żadną współpracę. W okresie II wojny światowej Polacy utworzyli Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, a w kraju podziemną Armię Krajową. Utworzono cały podziemny aparat państwowy – zaznaczył minister. – Obaj okupanci brutalnie mordowali polską inteligencję, harcerzy, polskich Żydów. Organizowano łapanki na ulicach, a młodych Polaków i Polki wywożono do przymusowej pracy w III Rzeszy. Pozbawieni prawa, byli często traktowani jak zwierzęta. Wiele z młodych kobiet było wykorzystywanych seksualnie. Porywano polskie dzieci, wywożono do Niemiec i germanizowano – podkreślił szef MEiN.

Edukacja i rzetelna wiedza historyczna

Minister Przemysław Czarnek zwrócił także uwagę na edukowanie młodzieży i przekazywanie rzetelnych informacji młodemu pokoleniu na temat polskiej historii.

– Chcemy, by uczniowie mogli się dowiedzieć, w jak brutalny sposób wojska sowieckie i współpracujący z nimi polscy komuniści narzucali Polsce ustrój komunistyczny. Przeciwko sowietyzacji walczyli tzw. żołnierze niezłomni, których przez okres komunizmu w Polsce nazywano bandami faszystowskimi. Odbierano im nawet prawo do tytułu żołnierskiego, tylko dlatego, że nie godzili się z utratą suwerenności naszej Ojczyzny – napisał minister.

Na zakończenie listu Minister Edukacji i Nauki zaprosił przewodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego do odwiedzenia siedziby MEiN przy Al. Szucha w Warszawie podkreślając, że każda ściana gmachu przesiąknięta jest krwią katowanych tu ofiar, jest także przypomnieniem, że prawdziwy dialog musi odbywać się na gruncie prawdy i sprawiedliwości.

