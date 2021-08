Bloomberg: UE rozważa ograniczenia dla podróżnych z USA

Unia Europejska prawdopodobnie podejmie w przyszłym tygodniu debatę nad ponownym wprowadzeniem ograniczeń dla podróżnych z USA z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w tym kraju - podaje w piątek Bloomberg, powołując się dobrze poinformowane źródło.

Restrykcje powrócą?

UE zniosła restrykcje dla podróżnych przybywających z USA w czerwcu, gdy sytuacja epidemiczna w tym kraju wyraźnie się poprawiła. Jednak ostatnie dane dowodzą, że liczba zakażeń w Stanach Zjednoczonych znacznie przekracza limit wyznaczony przez UE, poniżej którego podróżnych nie obowiązują restrykcje sanitarne.

Zgodnie z europejską normą liczba dobowych zakażeń nie może przekraczać 75 na 100 tys. mieszkańców przez ostatnie dwa tygodnie, aby nie było konieczne wprowadzenie ograniczeń dla przyjeżdżających z danego kraju.

Średnia zakażeń w USA sięgnęła już 270 na 100 tys. i nadal rośnie - pisze Bloomberg, cytując swego rozmówcę.

Restrykcje, jakie rozważa Unia, dotyczą osób udających się w podróże, które nie są niezbędne, jednak ludzie w pełni zaszczepieni będą nadal mogły wjechać do krajów Wspólnoty.

Nowy pomysł WHO ws. szczepionek. USA mówią "nie"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce moratorium na dawki przypominające przeciw COVID-19. Stany Zjednoczone odrzuciły takie rozwiązanie.

WHO uzasadniła swój apel powiększającą się luką pomiędzy bogatymi krajami z szerokim dostępem do szczepionek przeciw COVID-19, a tymi biedniejszymi, gdzie nie są one tak powszechne.

– Musimy odwrócić ten trend. Większość szczepionek trafiających do krajów bogatych, musi trafiać do tych biednych – oświadczył na konferencji prasowej w Genewie Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.