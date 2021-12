Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Rekord zakażeń Omikronem

Kolejny rekord zakażeń wariantem Omikron zanotowano w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniej doby przybyło ich 249, co oznacza, że łącznie jest ich już 817 – podała w czwartek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

Oznacza to również, że wzrost zakażeń tym wariantem jest nawet szybszy niż mówił w środę premier Boris Johnson, ogłaszając przywrócenie części restrykcji covidowych. Szef rządu ostrzegał, że liczba nowych przypadków podwaja się co 2-3 dni, tymczasem teraz dzieje się tak praktycznie co dwa dni.

Spośród wszystkich dotychczas wykrytych zakażeń wariantem Omikron 696 jest w Anglii, 109 w Szkocji, 9 w Walii, a 3 – w Irlandii Północnej.

Wielka Brytania: 148 zgonów w ciągu doby

Jeśli chodzi o nowe infekcje wszystkimi wariantami koronawirusa, to w ciągu ostatniej doby stwierdzono ich prawie 50,9 tys. To o ponad 3 tys. mniej niż było tydzień wcześniej, ale jest to piąty przypadek od początku grudnia, by dobowy bilans przekraczał 50 tys. W ciągu minionej doby stwierdzono 148 zgonów z powodu COVID-19 - o siedem więcej niż w poprzedni czwartek.

Brytyjski rząd poinformował tymczasem, że głosowanie w Izbie Gmin nad restrykcjami w ramach covidowego "planu B" dla Anglii odbędzie się we wtorek, co oznacza, iż w przypadku części z nich będzie to głosowanie wsteczne. Zgodnie z zapowiedzią Johnsona, obowiązek noszenia maseczek rozciągnięty zostanie na większość zamkniętych przestrzeni publicznych od piątku, zalecenie pracy z domu obowiązywać będzie od poniedziałku, a certyfikaty covidowe w przypadku klubów nocnych i imprez masowych powyżej wskazanych limitów zaczną być wymagane od środy.

