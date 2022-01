Niemieckie media: Doradca Scholza przygotowuje spotkanie z Putinem

"Bild", powołując się na anonimowe źródła, podał w poniedziałek, że Scholz szuka "nowego otwarcia" w stosunkach z Moskwą. Szef niemieckiego rządu w szczególności chce się skupić na relacjach w sferze gazowej i kwestii ukraińskiej.

Jens Plotner, doradca ds. polityki zagranicznej kanclerza Niemiec, już od dwóch tygodni przygotowuje spotkanie z rosyjskim przywódcą – napisała gazeta.



Dziennik zawraca uwagę, że sytuacja ta pozostawia w tyle niemieckich Zielonych, którzy generalnie bardziej krytycznie oceniają Rosję, zwłaszcza w odniesieniu do projektu gazociągu Nord Stream 2.

Niemieccy eksperci wielokrotnie podkreślali, że minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock ma inne spojrzenie na budowanie relacji z Moskwą niż socjaldemokrata Scholz, który na czele rządu w Berlinie stanął w grudniu, zastępując na tym stanowisku Angelę Merkel.

Nord Stream 2 na razie bez pozwolenia

Budowa Nord Stream 2 została zakończona kilka tygodni temu, ale Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu. Niemiecka agencja ma czas do początku stycznia, aby podjąć decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację rur, które mają transportować z Rosji do Niemiec do 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Stały przedstawiciel Rosji przy UE Władimir Czyżow stwierdził w ubiegłym tygodniu, że "opóźnienie certyfikacji Nord Stream 2 nie jest problemem dla Rosji, ale dla europejskich konsumentów". Przekonywał też, że "Rosja jako państwo nie ma bezpośredniego związku z tym projektem".

