Pfizer: Szczepionka na Omikron gotowa w marcu. Nie wiadomo, czy jest potrzebna

– Ta szczepionka będzie gotowa w marcu. Już teraz zaczęliśmy produkcję pewnej ilości – powiedział CEO Pfizera w rozmowie z telewizją CNBC. Jak zaznaczył, preparat ma chronić także przed innymi krążącymi wariantami SARS-CoV-2.

Niepotrzebna szczepionka?

Biznesmen stwierdził, że produkcję rozpoczęto mimo faktu, że wciąż nie jest janse, czy specjalna szczepionka przeciwko Omikronowi jest konieczna, ani w jaki sposób byłaby użyta. Dodał jednak, że niektóre kraje chcą, by była gotowa jak najszybciej.

– Mam nadzieję, że osiągniemy w ten sposób coś, co da o wiele lepszą ochronę zwłaszcza przed infekcjami, bo ochrona przed hospitalizacją i śmiercią jest sensowna z obecnymi szczepionkami, o ile otrzyma się trzecią dawkę – powiedział Bourla.

O pracach nad wielowariantową szczepionką mówił też w CNBC dyrektor Moderny Stephane Bancel. Zapowiedział, że preparat, który ma chronić również przed Omikronem, ma być gotowy jesienią tego roku.

Według danych opublikowanych przez brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UHKSA), trzecia dawka szczepionki daje 90 proc. ochronę przed hospitalizacją u pacjentów po 65 roku życia.

Pfizer chce zatwierdzenia leku w Europie

Europejska Agencja Leków (EMA) otrzymała wniosek o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Paxlovid do leczenia pacjentów z COVID-19 firmy Pfizer.

Lek - jak podała EMA - jest przeznaczony do leczenia łagodnego i umiarkowanego zakażenie COVID 19 u dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych o masie ciała co najmniej 40 kg), u których występuje "wysokie ryzyko progresji do ciężkiego COVID-19".

EMA oceni korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem Paxlovid i może wydać opinię "w ciągu kilku tygodni", w zależności od tego, czy przedstawione dane dot. preparatu są wystarczająco solidne.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do obrotu, po opinii EMA, podejmuje Komisja Europejska.

Paxlovid został już zatwierdzony w USA, Wielkiej Brytanii i Izraelu.

