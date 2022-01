"Nie będzie żadnych zmian". Stany Zjednoczone odpowiadają na żądania Rosji

Odpowiedź została osobiście przekazana MSZ Rosji przez ambasadora USA w tym kraju Johna Sullivana. Dokument zawiera propozycję współpracy złożonej przez Stany Zjednoczone Władimirowi Putinowi w kilku obszarach, w których administracja Joe Bidena widzi "potencjał postępu" w stosunkach z Rosją. Chodzi mianowicie o kontrolę zbrojeń oraz przejrzystość i stabilność wojskowych sojuszy.

Podczas konferencji prasowej Antony Blinken przekazał, że odpowiedź USA „wyznacza poważną drogę dyplomatyczną, gdyby Rosja zdecydowała się nią podążyć”. Sekretarz stanu powiedział, że spodziewa się, że w najbliższych dniach odbędzie się dyskusja z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, gdy dokument zostanie odczytany w Moskwie.

– Dostarczony przez nas dokument zawiera obawy Stanów Zjednoczonych oraz naszych sojuszników i partnerów dotyczące działań Rosji podważających bezpieczeństwo, pryncypialną i pragmatyczną ocenę obaw zgłaszanych przez Rosję oraz nasze własne propozycje obszarów, w których możemy być w stanie znaleźć wspólną płaszczyznę – powiedział Blinken.

"Żadnych zmian" w polityce wobec Ukrainy

Blinken odmówił podania szczegółów przedstawionych Moskwie, ale powiedział, że odpowiedź USA podkreśla to, co USA i NATO zadeklarowały publicznie – że będą podtrzymywać „politykę otwartych drzwi” NATO, odrzucając żądania Moskwy, by Sojusz zobowiązało się nie dopuścić Ukrainy do członkostwa.

– Nie będzie żadnych zmian – powiedział Blinken o poparciu przez USA i NATO polityki otwartych drzwi.

– Dajemy jasno do zrozumienia, że istnieją podstawowe zasady, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać i bronić, w tym suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz prawa państw do wyboru własnych rozwiązań i sojuszy w zakresie bezpieczeństwa – dodał.

