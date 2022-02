Włochy: Lekarka-rekordzistka zaszczepiła 25 tysięcy osób

Lekarka - rekordzistka otrzymała od władz swego miasta w Apulii wyróżnienie za dotychczasową pracę, którą wykonuje niemal bez przerwy.

W pierwszych, dramatycznych miesiącach pandemii wykonała dziesiątki tysięcy testów na koronawirusa między innymi w domach opieki, które w całych Włoszech stały się ogniskami zakażeń. Jak podkreśla dziennik "La Stampa" przedstawiając jej sylwetkę, udawała się do tych placówek wtedy, kiedy nikt do nich nie chciał wchodzić w obawie o własne zdrowie i życie. Potem wróciła tam, by zaszczepić pacjentów przeciw COVID-19.

"Nie mogłam zamknąć się w pokoju"

Antonella Spica, zatrudniona w departamencie prewencji oddziału służby zdrowia w Bari, od ponad 13 miesięcy szczepi w specjalnych punktach szczepień i przede wszystkim w terenie docierając ze swoim mobilnym zespołem medycznym do domów osób starszych i niepełnosprawnych, ośrodków dla migrantów i uchodźców, do ludzi bezdomnych oraz rodzin Romów.

Tłumacząc swoją decyzję, podkreśliła: "Pomyślałam, że im wszystkim trudno będzie dotrzeć do punktów szczepień, bo są oni słabym ogniwem tego łańcucha. Dlatego to ja pojechałam do nich". Karetka, którą podróżuje lekarka z dwoma pielęgniarzami, była już w najodleglejszych i najtrudniej dostępnych miejscach.

"Szczepiliśmy czasem do godziny 2 w nocy" – dodała. Jak powiedziała doktor Spica: "W takiej sytuacji nie mogłam nic nie robić i zamknąć się w pokoju. Poświęcenie stanowi część naszej pracy, a temu kryzysowi należało stawić czoła".

Pierwszy od trzech miesięcy wyraźny spadek hospitalizacji z powodu COVID

We Włoszech po raz pierwszy od trzech miesięcy notuje się wyraźny spadek hospitalizacji z powodu COVID-19 – poinformowała w środę krajowa federacja placówek medycznych i szpitali. Prawie trzy czwarte pacjentów to osoby niezaszczepione w ogóle lub w pełni.

Według danych federacji w ciągu tygodnia liczba chorych w szpitalach spadła o 17 procent, najwięcej na północy kraju – o 29 procent.