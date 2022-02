Rosja blokuje rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak zachowały się Chiny?

Rosja wykorzystała swoje prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, by zablokować rezolucję zaproponowaną przez grupę państw zachodnich, potępiającą operację wojskową przeciwko Ukrainie.

Projekt rezolucji poparło 11 krajów, podczas gdy Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie wstrzymały się od głosu.



Rezolucja miała na celu potępienie Rosji za pogwałcenie Karty ONZ, żądanie, aby Moskwa przestała używać siły przeciwko Ukrainie i wycofała swoje wojska. Dokument miał też potępić uznanie przez Rosję tzw. republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej za niepodle państwa i żądać od Moskwy uchylenia decyzji.

Putin rozpoczął wojnę

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się w czwartek rano od ataku z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. MON Rosji padał w sobotę, że wojsko użyło pocisków manewrujących z powietrza i morza do przeprowadzania nocnych ataków na cele wojskowe na Ukrainie.

24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu, że w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik w Donbasie, podjął decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Zełenski: Nie złożymy broni

Od piątku trwa ostrzał Kijowa. W mieście jest prezydent Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział, że Ukraińcy nie złożą broni.

– W internecie jest dużo fałszywych informacji, jakobym wzywał nasze wojsko do złożenia broni i do ewakuacji. A więc: oto jestem, nie złożymy broni, będziemy bronić naszego państwa, bo naszą bronią jest prawda. Naszą prawdą jest to, że to jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze dzieci i będziemy tego wszystkiego bronić. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Chwała Ukrainie! – powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

