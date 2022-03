Reuters: Niemcy rozważają wysłanie na Ukrainę rakiet przeciwlotniczych

Źródło w niemieckim rządzie powiedziało agencji Reutera, że Federalna Rada Bezpieczeństwa jeszcze nie zatwierdziła tego ruchu. – Pociski są gotowe do transportu – podkreślił informator.

Niemiecka agencja informacyjna dpa podała wcześniej, że ministerstwo gospodarki zatwierdziło dostarczanie Ukraińcom sowieckich pocisków Strela, będących na wyposażeniu armii byłej NRD.

Reuters zwraca uwagę, że kolejny transport broni byłby uzupełnieniem dostawy 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków ziemia-powietrze Stinger, które Niemcy zapowiedziały, że dostarczą Ukrainie po tym, jak w związku z rosyjską inwazją Berlin zmienił swoją politykę wobec Kijowa.

Niemcy wobec Rosji. Zwrot o 180 stopni

Kanclerz Olaf Scholz poinformował w ostatnią niedzielę, że Niemcy gwałtownie zwiększą swoje wydatki na obronę do ponad 2 proc. PKB. To efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego.

Wcześniej Berlin ogłosił wstrzymanie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2, a także zgodził się wysłać broń na Ukrainę, choć wcześniej mocno się temu opierał, za co spadła na niego fala krytyki.

Niemców zapytano o wojnę na Ukrainie. Sondaż

Według sondażu RTL, 59 proc. Niemców uważa, że w obecnej sytuacji sankcje gospodarcze i dyplomatyczne wobec Rosji są wystarczające. Dokładnie tyle samo popiera decyzję rządu w Berlinie, żeby nie dostarczać na Ukrainę broni. Za takim wsparciem jest 30 proc.

Jednocześnie ponad połowa pytanych (58 proc.) uważa, że wojna między Rosją a Ukrainą może dotrzeć także do Niemiec. 66 proc. opowiada się za przystąpieniem Bundeswehry do walki, gdyby Rosja zaatakowała także kraje bałtyckie należące do NATO. Przeciwko temu jest jedna czwarta respondentów.

77 proc. opowiada się za przyjęciem ukraińskich uchodźców. Tylko 15 proc. jest przeciwnego zdania. Najczęściej "nie" mówią zwolennicy partii AfD – 61 proc. z nich jest przeciwnych przyjęciu Ukraińców do Niemiec.

Czytaj też:

Naczelny rabin Ukrainy: Świat nie powstrzymał Hitlera, musi powstrzymać PutinaCzytaj też:

Rosjanie zabili w Charkowie obserwatorkę OBWE