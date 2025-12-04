Kto może wejść do domu nie pytając o zdanie? Te osoby musisz wpuścić do środka

Wśród Polaków nadal panuje wiele przekonań dotyczących obowiązku wpuszczenia służb do domu lub mieszkania, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Warto wiedzieć, kiedy mamy obowiązek otworzyć drzwi przed funkcjonariuszem bądź przedstawicielem innych służb.

Kogo trzeba wpuścić do mieszkania?

Wielu Polaków uważa, że istnieje obowiązek wpuszczenia policjanta do mieszkania. Nie jest to do końca prawda. Funkcjonariusze mogą wejść do naszego domu jeśli mają nakaz sądowy lub decyzję prokuratora. Jednak nawet pomimo posiadania odpowiednich zgód, policjanci nie mogą dokonywać przeszukań między godziną 22 a 6 rano.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Policja może wejść do mieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia czy zacierania dowodów przestępstwa.

Problematyczną kwestią są przypadki naruszenia ciszy nocnej. Zgodnie z przepisami, jeśli policjant chce dokonać w tej spawie interwencji czy nawet tylko porozmawiać, to nie mamy obowiązku wpuścić go do środka. Takie działanie jest jednak krótkowzroczne, ponieważ funkcjonariusz może od razu skierować sprawę do sądu, a tam może czekać na nas kara grzywny i konieczność poniesienia kosztów sądowych.

Co ciekawe, mamy obowiązek wpuszczenia do domu funkcjonariuszy straży miejskiej, o ile dokonują oni kontroli palenisk, kominków, pieców i jakości powietrza.

Kto jeszcze może wejść do naszego mieszkania nie pytając o zdanie? Mogą to zrobić funkcjonariusze Straży Granicznej, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie o możliwości dokonania przestępstwa oraz strażacy, kiedy ma miejsce uzasadniona obawa zagrożenia życia, zdrowia bądź mienia.

Podobne prawo ma także komornik. Musi oni jednak posiadać decyzję o wszczęciu egzekucji komorniczej i zgodę sądu. Co ważne, może on wezwać na miejsce ślusarza. W takim przypadku musi on jednak posiadać asystę policji. Wizyty komornika są ograniczone czasowo do dni roboczych i sobót między 7:00 a 21:00.

