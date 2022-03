Obóz dla rosyjskich żołnierzy? Doniesienia Sił Zbrojnych Ukrainy

Obóz ma się znajdować w mieście Biełgorod, około 40 km od granicy z Ukrainą. Wobec przetrzymywanych mają być tam stosowane "przedprocesowe środki śledcze".

Informacje podał w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

19. dzień walk

Trwa 19. dzień wojny na Ukrainie. Ukraiński naród stawia opór rosyjskiemu najeźdźcy.

"Status, pozycja i charakter działań sił obronnych ulega znaczącym zmianom. Siły Zbrojne Ukrainy zadały niszczycielskie ciosy w tylną infrastrukturę (bazy polowe i magazyny) w celu zakłócenia systemu wsparcia logistycznego wroga na terytoriach Ukrainy na terenach tymczasowo okupowanych" – poinformował ukraiński Sztab Generalny. Ponadto, w ciągu minionej doby Ukraińcy mieli zestrzelić cztery samoloty, trzy śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne wroga.

"Siły okupacyjne nie odniosły znaczących sukcesów w przeprowadzeniu operacji ofensywnej we wszystkich kierunkach. Główne wysiłki okupantów skupiły się na konsolidacji i utrzymaniu wcześniej zajętych granic. Odnotowano powtarzające się przypadki wykorzystania przez wroga infrastruktury cywilnej, w tym miejsc religijnych, do wyposażenia stanowisk strzeleckich, rozmieszczenia broni i sprzętu. Stan moralny i psychologiczny wroga pozostaje niski, co prowadzi do odmowy wykonywania poleceń dowodzenia przez żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" – możemy przeczytać w komunikacie.

Z najnowszych informacji strony ukraińskiej wynika również, iż w walkach na terytorium ukraińskim nie wezmą udziału siły specjalne wojska białoruskiego.

