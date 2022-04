Francja wydali rosyjskich dyplomatów

Informacja o decyzji francuskiego MSZ pojawiła się na oficjalnej stronie resortu. Decyzja dotyczy rosyjskiego personelu dyplomatycznego "przydzielonego do Francji, którego działalność jest sprzeczna z naszymi interesami bezpieczeństwa” – wskazano w oświadczeniu.

W informacji wydanej przez ministerstwo stwierdzono również, że decyzja jest częścią kroków podejmowanych na szczeblu europejskim. Francuskie MSZ napisało, że "naszym pierwszym obowiązkiem jest zawsze zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Francji i Europy”.

Wcześniej w poniedziałek Niemcy postanowiły wydalić "znaczną liczbę” rosyjskich dyplomatów, wskazując, że ich pozostawanie na terytorium kraju stanowi "zagrożenie” dla uchodźców z Ukrainy. Podobną decyzję podjęły władze Litwy. Tamtejszy rząd zdecydował o wydaleniu z kraju ambasadora Rosji w Wilnie Aleksieja Isakova.

Zbrodnia w Buczy

Strona ukraińska poinformowała o "wyzwoleniu od wroga" miejscowości położonych w obwodzie kijowskim. Ukraińcy z rąk żołnierzy wojska Federacji Rosyjskiej mieli odbić ponad 30 miast i wsi.

Jednak w miejscowości Bucza około Kijowa znaleziono masowe groby. "Masakra była celowa. Rosjanie dążą do wyeliminowania jak największej liczby Ukraińców. Musimy ich powstrzymać i wyrzucić" – napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy. "Nienawiść Rosjan do Ukraińców wykracza poza wszystko, co Europa widziała od II wojny światowej" – dodał.



Rosja zdecydowanie zaprzeczyła, że jej żołnierze dokonali masakry ludności cywilnej. Minister spraw zagranicznych tego kraju Siergiej Ławrow w skandalicznych słowach odciął się od odpowiedzialności za tę zbrodnię. Głos w sprawie wydarzeń w Buczy zabrali także m.in. prezydent USA Joe Biden oraz premier Polski Mateusz Morawiecki.

