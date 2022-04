Ursula von der Leyen w Buczy. "Europa jest po waszej stronie"

Przewodnicząca KE spotka się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Najpierw jednak Ursula von der Leyen udała się do Buczy.

"Odpowiedzialni za te okrucieństwa zostaną postawieni przed sądem. Wasza walka to nasza walka" – napisała Ursula von der Leyen, zwracając się do Ukraińców. Przewodnicząca KE w drodze do Kijowa odwiedziła miejsce masakry w Buczy.