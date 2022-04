Ukraińcy podali straty Rosjan. "Zlikwidowano około 20 800 osób"

Dane przekazano w komunikacie ukraińskiego resortu, opublikowanym na portalu społecznościowym Facebook.

Oprócz wojskowych, rosyjska armia poniosła również straty bojowe w sprzęcie.

Straty bojowe Rosji

Według Ukraińców, straty po stronie wojska Federacji Rosyjskiej, to na 19 kwietnia: 802 czołgi, 2 063 pojazdów opancerzonych, 386 systemów artyleryjskich, 132 wyrzutnie rakietowe, 169 samolotów, 150 helikopterów, 1 495 pojazdów, 8 statków/łodzi, 76 zbiorników paliw, 158 bezzałogowych systemów powietrznych, 4 pociski balistyczne krótkiego zasięgu oraz 27 sztuk tzw. sprzętu specjalnego.

Jak zaznaczono, dane są stale aktualizowane. "Razem wygramy! Nasza siła tkwi w prawdzie" – stwierdziło Ministerstwo Obrony Ukrainy.

facebook

Druga faza wojny

– Wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna – przekazał w swoim ostatnim wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Doniesienia, że Rosjanie planują uderzyć na Donbas pojawiały się od początku kwietnia. Znaczna część oddziałów rosyjskich rozpoczęła ofensywę w poniedziałek późnym wieczorem. Pierwsze doniesienia dotyczyły ostrzałów w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. W związku z tym, na terytorium całej Ukrainy został ogłoszony alarm przeciwlotniczy.

– Nieważne, jak dużo wojsk ściągną Rosjanie, będziemy walczyć. (...) Będziemy się bronić. Będziemy robić to każdego dnia – zapewnił Zełenski. I stwierdził, że "straty Rosjan są już tak duże, że nawet generałowie, przyzwyczajeni do nieliczenia się ze stratami, muszą być bardziej ostrożni, bo nie mają kim atakować". – Nie liczcie jednak, że to im pomoże. To tylko kwestia czasu, kiedy całe terytorium naszego państwa zostanie wyzwolone – oznajmił ukraiński przywódca.

Czytaj też:

Wspierając Ukrainę, osłabiamy RosjęCzytaj też:

Rozmazana UkrainaCzytaj też:

Wojna, której miało nie być