Rosja odcina Polskę od gazu. Jest reakcja Białego Domu

W marcu Moskwa ostrzegła Europę, że jeśli nie zapłaci w rublach, ryzykuje zmniejszenie dostaw gazu. Był to odwet Władimira Putina za zachodnie sankcje nałożone na Rosję z powodu inwazji na Ukrainę, którą Kreml określa jako "specjalną operację wojskową".

We wtorek Gazprom poinformował PGNiG, że od następnego dnia dostawy gazu do Polski zostają wstrzymane. Powodem decyzji jest brak uiszczenia opłaty za surowiec przez stronę polską. Warszawa już wcześniej informowała, że nie zamierza płacić za rosyjski gaz rublami, ponieważ byłoby to złamaniem unijnych sankcji nałożonych na Rosję w związku z atakiem na Ukrainę. Podobne działania jak wobec Polski Gazprom podjął także w stosunku do Bułgarii.

Psaki: Spodziewaliśmy się tego

Rzeczniczka Białego Domu odpowiadając na pytanie o to, jak Waszyngton zamierza zareagować na odcięcie Polski i Bułgarii od dostaw gazu, odpowiedziała, że Amerykanie spodziewali się takiego posunięcia Kremla. Jen Psaki stwierdziła, że "jest to rodzaj traktowania zaopatrzenia w energię jako broni". Poinformowała również, że amerykańska administracja jest w stałym kontakcie z przywódcami Polski i Bułgarii.

Jak wskazała rzeczniczka, USA pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa gazowego dla Europy.

– Od pewnego czasu współpracujemy z partnerami na całym świecie nad dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego do Europy, tak aby zaspokoić potrzeby tamtejszych rynków w najbliższym czasie oraz zastąpić rosyjski gaz surowcem z innych kierunków – wskazała.

Jak poinformowała Psaki, w zeszłym miesiącu prezydent Joe Biden powołał grupę współpracującą z państwami Unii Europejskiej, aby dostarczyć dodatkowe ilości LNG dla Europy, w tym Polski i Bułgarii. – Pomoże to z czasem zastąpić rosyjski gaz w Europie, zmniejszając zależność Europy od Rosji i zdolność Putina do wykorzystywania energii do szantażowania Europy – powiedziała.

